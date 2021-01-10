Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Какие регионы наиболее активны на выборах – ЦИК РК

Автор:  
Серик Сабеков
10 Января 2021, 14:18
Какие регионы наиболее активны на выборах – ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Избирательные бюллетени получили 43,9 % от общего количества избирателей, включенных в списки. Об этом на брифинге сообщил член ЦИК РК Ерлан Дауылбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 14:00 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 43,9 % от общего количества избирателей, включенных в списки», - сказал Ерлан Дауылбаев.

Он также предоставил информацию по явке избирателей по регионам:

по Акмолинской области явка избирателей составила 41,3%

по Актюбинской области –41,1%

по Алматинской области –43%

по Атырауской области –37,3%

по Восточно-Казахстанской области –48,8%

по Жамбылской области –55,1%

по Западно-Казахстанской области –47,5%

по Карагандинской области –51,6%

по Костанайской области –49,9%

по Кызылординской области –48,7%

по Мангистауской области –36%

по Павлодарской области –51,1%

по Северо-Казахстанской области –58,2 %

по Туркестанский области –46,6%

по г. Нур-Султан –37 %

по г. Алматы –21,9%

по г. Шымкент – 44,5%

«Дальнейшая информация о явке избирателей на избирательные участки будет представлена 16:00 часов по времени столицы», - заключил Ерлан Дауылбаев

photo


Другие государственные органы   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом