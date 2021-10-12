Какие регионы находятся в «красной» зоне по коронавирусу в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане два мегаполиса и три области остаются в «красной» зоне по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 октября 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.