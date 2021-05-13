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    10:19, 13 Май 2021 | GMT +6

    Какие регионы находятся в «красной» зоне по распространению коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 мая 2021 года, в «красной» зоне находятся города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

    В «желтой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.

    В «зелёной» зоне: Жамбылская, Мангыстауская, Туркестанская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.





    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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