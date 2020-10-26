Какие регионы лидируют по взяточничеству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–сентябрь 2020 года в стране было зарегистрировано 1,7 тыс. коррупционных и иных уголовных правонарушений против интересов государственной службы и государственного управления — на 12,4% меньше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Две трети (65,8%) из них приходятся на взяточничество: 1,1 тыс. правонарушений, плюс 10,5% по сравнению с январём–сентябрём 2019 года. В том числе 603 правонарушения пришлись на получение взятки, 500 — на дачу, 46 — на посредничество.

В разрезе регионов больше всего правонарушений в сфере взяточничества было зарегистрировано в Алматинской области: 114 случаев, против 69 годом ранее, рост — в 1,7 раза за год.

На второй строчке расположилась столица: 113 правонарушений — в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Замыкает тройку «лидеров» в этом сомнительном первенстве Западно-Казахстанская область: 106 правонарушений — сразу в 2,1 раза больше, чем в прошлом году.

По итогам девяти месяцев установленная сумма материального ущерба от коррупционных и иных уголовных правонарушений против интересов госслужбы и госуправления составила 20,8 млрд тг — на 34,4% больше, чем годом ранее.

Сразу 68,8% от этой суммы приходится на статью «халатность»: 14,3 млрд тг, плюс 67,1% за год. Непосредственно на взяточничество пришлось 9,3% от общей суммы, или 1,9 млрд тг. Показатель увеличился за год сразу в 46,2 раза.