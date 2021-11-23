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Какие регионы лидируют по показателям местного содержания

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
23 Ноября 2021, 11:57
Какие регионы лидируют по показателям местного содержания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин сообщил о показателях местного содержания в региональном разрезе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Восточно-Казахстанская и Костанайская области являются лидерами в рейтинге регионов по доле местного содержания по товарам экономики простых вещей. При этом наихудшие показатели в Северо-Казахстанской области и Алматы», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его мнению, это свидетельствует о необходимости активизации работы региональных комиссий по контролю местного содержания с максимальным привлечением отечественных товаропроизводителей в ее работу.

«Слабо организована работа этих комиссий в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областях. При этом для обеспечения развития казахстанского содержания принимаются все необходимые меры, в том числе законодательные», - заключил Премьер.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Экономика   Местное содержание  
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