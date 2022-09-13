Какие регионы Казахстана являются лидерами в экономическом развитии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По всем показателям положительный рост экономики отмечается в четырех регионах. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом. По всем показателям положительный рост отмечается в четырех регионах – в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областях, а также в городе Шымкенте», - сказал Алибек Куантыров.

Министр также отметил, что по шести показателям наблюдается рост в 8 регионах. Это Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области, а также города Нур-Султан и Алматы.

В этой связи центральным и местным исполнительным органам предлагается сконцентрироваться на следующих мерах:

- обеспечение доступности продовольственных товаров с эффективным контролем за торговыми надбавками и расследованием посреднических схем;

- достижение запланированных показателей по сбору урожая с обеспечением необходимых логистических условий;

- формирование благоприятных условий для привлекаемых инвесторов и их системная поддержка на всех уровнях;

- содействие бесперебойным поставкам казахстанского экспорта, в том числе через альтернативные транспортные маршруты;

- предоставление комплексной поддержки бизнесу в рамках действующих инструментов с обеспечением своевременного реагирования на возникающие запросы.

«Полное выполнение вышеприведенных мер позволит обеспечить ускорение экономического роста страны», - заверил Алибек Куантыров.

Фото: primeminister.kz











