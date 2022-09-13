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    10:46, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Какие регионы Казахстана являются лидерами в экономическом развитии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По всем показателям положительный рост экономики отмечается в четырех регионах. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом. По всем показателям положительный рост отмечается в четырех регионах – в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областях, а также в городе Шымкенте», - сказал Алибек Куантыров.

    Министр также отметил, что по шести показателям наблюдается рост в 8 регионах. Это Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области, а также города Нур-Султан и Алматы.

    В этой связи центральным и местным исполнительным органам предлагается сконцентрироваться на следующих мерах:

    - обеспечение доступности продовольственных товаров с эффективным контролем за торговыми надбавками и расследованием посреднических схем;

    - достижение запланированных показателей по сбору урожая с обеспечением необходимых логистических условий;

    - формирование благоприятных условий для привлекаемых инвесторов и их системная поддержка на всех уровнях;

    - содействие бесперебойным поставкам казахстанского экспорта, в том числе через альтернативные транспортные маршруты;

    - предоставление комплексной поддержки бизнесу в рамках действующих инструментов с обеспечением своевременного реагирования на возникающие запросы.

    «Полное выполнение вышеприведенных мер позволит обеспечить ускорение экономического роста страны», - заверил Алибек Куантыров.


    Фото: primeminister.kz




    Теги:
    Правительство РК Экономика Правительство
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