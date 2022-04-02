Какие регионы Казахстана - в «зеленой» зоне по распространению коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 апреля, все регионы находятся в «зеленой» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В «зеленой» зоне: г. г. г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.