+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 6 °С
USD 427.26 EUR 503.78
RUB 5.61 CNY 64.59
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие регионы Казахстана попали в «красную зону» по COVID-19

12 Ноября 2020 19:34
Поделиться:
Какие регионы Казахстана попали в «красную зону» по COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие регионы Казахстана попали в «красную зону» по коронавирусу, сообщил вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Алексей Цой  встретился с министром здравоохранения Афганистана
Казахстан и Россия прорабатывают вопрос совместного производства вакцины против COVID-19 Как открытие кинотеатров повлияло на эпидситуацию, рассказали в Минздраве РК Какие вакцины против COVID-19 считают перспективными в Казахстане

На сегодня в «красную зону» попали Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Западно-Казахстанская и Костанайская области.

«В «желтой зоне» находятся Акмолинская область и Нур-Султан», - добавил Ерлан Киясов.

Остальные регионы, по его словам, находятся в «зеленой зоне».

Отметим, раньше в «красной зоне» были только Восточно-Казахстанская и Павлодарская области.

Ранее Ерлан Киясов заявил , что по результатам рейдовых проверок мониторинговыми группами за прошлую неделю по республике удельный вес объектов, где выявлены нарушения карантинных мер, составил 9,7%. В Восточно-Казахстанской, Алматинской областях отмечается значительное увеличение объектов, не соблюдающих противоэпидемиологические ограничительные меры. Так, по его словам, в ВКО удельный вес объектов, где выявлены нарушения, увеличился с 12% до 33%, в Алматинской - с 5 до 12%. К административному штрафу за нарушения требований ограничительных мер по статье 425 КОАП привлечены в Туркестанской области - 237 объектов, в ВКО - 260, в Алматинской области – 106 и в Акмолинской - 101.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив