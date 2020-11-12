Какие регионы Казахстана попали в «красную зону» по COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие регионы Казахстана попали в «красную зону» по коронавирусу, сообщил вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня в «красную зону» попали Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Западно-Казахстанская и Костанайская области.

«В «желтой зоне» находятся Акмолинская область и Нур-Султан», - добавил Ерлан Киясов.

Остальные регионы, по его словам, находятся в «зеленой зоне».

Отметим, раньше в «красной зоне» были только Восточно-Казахстанская и Павлодарская области.

Ранее Ерлан Киясов заявил , что по результатам рейдовых проверок мониторинговыми группами за прошлую неделю по республике удельный вес объектов, где выявлены нарушения карантинных мер, составил 9,7%. В Восточно-Казахстанской, Алматинской областях отмечается значительное увеличение объектов, не соблюдающих противоэпидемиологические ограничительные меры. Так, по его словам, в ВКО удельный вес объектов, где выявлены нарушения, увеличился с 12% до 33%, в Алматинской - с 5 до 12%. К административному штрафу за нарушения требований ограничительных мер по статье 425 КОАП привлечены в Туркестанской области - 237 объектов, в ВКО - 260, в Алматинской области – 106 и в Акмолинской - 101.