Какие регионы Казахстана наиболее озабочены экологией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объём инвестиций, направленных на охрану окружающей среды, за восемь месяцев текущего года уже превысил 100 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Половина из них пришлась всего на два региона страны. Капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, несмотря на некоторое замедление в начале текущего года, к январю–августу составили уже 107,8 млрд тенге, что на 16,5% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее (92,5 млрд тенге). Рост показателя в соответствующем периоде наблюдается пятый год подряд.

Доля инвестиций, направленных на охрану окружающей среды, от общего объёма инвестиций в основной капитал увеличилась за год с 1,3% до 1,5%.

В региональном разрезе чуть более половины инвестиций в секторе приходится на Жамбылскую (38,8 млрд тенге) и Актюбинскую (16 млрд тенге) области. Значительные объёмы инвестиций также отмечены в Нур-Султане (11,3 млрд тенге) и Атырауской области (10,9 млрд тенге).

Наименьшие капвложения наблюдаются в Алматы и Туркестанской области — по 0,5 млрд тенге.

При этом по Кызылординской и Северо-Казахстанской областям информация не предоставлена, но совокупный объём средств в этих двух регионах не превышает пренебрежительно малых 2 тысяч тенге.

Наибольшая доля инвестиций, направленных на охрану окружающей среды, от общего объёма инвестиций в основной капитал по региону приходится на Жамбылскую область: 16,7%.

Следом с большим отставанием идут Актюбинская (3,5%) и Акмолинская (2,5%) области.