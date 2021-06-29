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    08:43, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Какие регионы Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пять регионов находятся в «красной» зоне по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической̆ ситуации регионах Казахстана на 29 июня 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

    В «желтой» зоне: г. Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Кызылординская и Мангистауская области.

    В «зелёной» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Павлодарская, Туркестанская области и СКО.


    Теги:
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