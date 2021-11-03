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Какие регионы Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу

3 Ноября 2021 08:25
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Какие регионы Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 ноября, четыре региона республики находятся в «красной» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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В «красной» зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. В «желтой» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области.

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#Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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