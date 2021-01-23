Какие регионы Казахстана лидируют по числу нарушений масочного режима

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 27 тысяч фактов нарушения карантина выявлено в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

«В период пандемии, введения карантинных ограничений и ужесточения санитарных требований возросло количество правонарушений, выявленных сотрудниками системы здравоохранения. Всего вынесено постановлений о наложении штрафа на сумму 3,6 млрд тенге, из которой правонарушители оплатили 3 млрд тенге. За нарушение требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст.425 КРКоАП) за правонарушения, связанные с нарушением карантинных мероприятий, в 2020 году в стране вынесено 27 тысяч постановлений о наложении штрафа на сумму 2,2 млрд тенге, из которых взыскано 1,4 млрд тенге. Больше всего таких штрафов наложено в Туркестанской области – 5 014, городе Алматы – 4 775 и Восточно-Казахстанской области – 1 831. Наименьшее их количество зафиксировано в Мангистауской – 204, Павлодарской – 523 и Жамбылской области - 590. За нарушение масочного режима к административной ответственности привлечено 15 613 физических лиц, лидируют Алматы - 4 434, Туркестанская область - 4 009 и Восточно-Казахстанская область – 1 126», - сообщает пресс-служба Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.



