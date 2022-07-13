13 Июля 2022 13:04

Какие регионы Казахстана испытывают наибольший дефицит в водных ресурсах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Южные и западные регионы Казахстана являются наиболее зависимыми от сопредельных стран в вопросах обеспеченности водными ресурсами. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя Комитета по водным ресурсам РК Досбол Бекмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Восточный регион страны наиболее обеспечен водными ресурсами, а центральный Казахстан (Нура - Сарысуский бассейн) наименее обеспечен. Южные и западные регионы являются наиболее зависимыми от сопредельных стран. Поэтому прогнозируемый дефицит воды оказывает большее влияние на эти регионы», - сказал Досбол Бекмагамбетов.

Ранее сообщалось, что многолетняя динамика речного стока свидетельствует об уменьшении водных ресурсов из-за малого количества местных и трансграничных стоков. Если в 2000-е годы средний многолетний речной сток составлял 120 кубических километров, то в настоящее время - около 102 кубических километров. Это связано с изменением климата и антропогенными факторами.

К 2030 году прогнозируется дальнейшее сокращение речного стока до 99,4 кубических километров. В настоящее время дефицит водных ресурсов превышает 17 кубических километров, он принудительно покрывается за счет потребностей водных экосистем.