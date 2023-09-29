Какие регионы Казахстана занимают наибольшую долю в экономике страны

В этом году, несмотря на продолжающиеся глобальные геополитические потрясения, экономика Казахстана вошла в фазу экономического роста. Важную роль в этом играет развитие регионов и городов республики и их вклад в общее развитие РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

По итогам первого квартала 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) по РК составил 23,6 трлн тг, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года показатель увеличился в реальном выражении на 5%.

Наибольший рост валового регионального продукта (ВРП) продемонстрировал крупнейший мегаполис страны - Алматы: сразу плюс 13,9% за год, что более чем в 2,5 раза превышает среднереспубликанское значение.

Высокие темпы роста ВРП также продемонстрировали области Улытау и Жетысу : плюс 13% и плюс 11,4% соответственно. В то же время есть и регионы, которые показали отрицательные результаты — Карагандинская и Актюбинская области.

В целом в структуре ВВП Казахстана наибольшую долю занимает Алматы: 20,2% за январь–март 2023 года.

Показатели прочих регионов значительно ниже. Так, на втором месте по доле в ВВП находится Атырауская область - 14,1%. Замыкает тройку лидеров Астана - 10,3%. В топ-5 также вошли Карагандинская (6,9%) и Алматинская (4,3%) области. Наименьшую долю в ВВП РК занимает область Жетысу - 1,3%.

Таким образом, влияние южной столицы на экономику республики весьма значительно, причём как за счёт вклада в ВВП, так и за счёт роста в секторе, что делает финцентр локомотивом экономики РК. Наибольший вклад в рост ВВП также обеспечил Алматы: 2,51 п. п.

В структуре ВРП южной столицы доля производства товаров составила 8,1%, доля услуг — 83,3%. Объём промышленного производства в январе–августе 2023 года составил 1,3 трлн тг в действующих ценах, рост к январю–августу 2022-го — на 21,7%. Объём строительных работ и услуг за соответствующий период составил 322,3 млрд тг — на 3,8% больше, чем годом ранее. В свою очередь, в торговле рост физических объёмов составил 16,5%.

Бизнес Алматы пользуется множеством инструментов государственной поддержки, что, в числе прочего, и позволяет добиться столь значительных показателей. Институты развития города обеспечивают комфортный инвестиционный климат в регионе. К примеру, сейчас, по данным opendata.smartalmaty.kz, в Алматы действуют 273 инвестиционных проекта, из них 59 — в промышленности, 40 — в секторе торговли и услуг, 19 — в социальной сфере.