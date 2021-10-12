Какие реформы запланировало Миннацэкономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о национальных проектах, направленных на реформы в экономике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручения Высшего совета при Президенте Республики Казахстан по реформам, Министерством национальной экономики совместно с государственными органами разработано 3 национальных проекта. Это национальные проекты «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев», «По развитию предпринимательства», а также «Сильные регионы – драйвер развития страны», - перечислил Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, данные национальные проекты сформированы в реализацию Национального плана развития страны до 2025 года и Дорожной карты по исполнению Предвыборной программы партии «NurOtan» «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!».

«Национальный проект «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» охватывает 5 направлений. Это индустриально-инновационное развитие, развитие нефтегазохимического и энергетического комплексов, геологической отрасли, а также продвижение несырьевого экспорта. В рамках реализации данных направлений предусмотрено 6 задач, 13 показателей и 55 мероприятий», - уточнил министр.