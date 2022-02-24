Какие реформы нужны Казахстану, рассказал Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В интервью автору YouTube-канала «НеКурултай» Газизу Абишеву Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев рассказал о том, какие реформы нужны Казахстану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас идет обсуждение тех или иных направлений. Глава государства в марте обратится к народу и изложит основные направления предстоящих реформ в этой сфере. В целом, нужно совершенствовать выборное законодательство, механизм избрания наших граждан в Мажилис и маслихаты прежде всего. Вот по маслихатам, вы знаете, что у нас на протяжении всех лет независимости была мажоритарная система. То есть по одномандатным округам наши граждане избирались в маслихаты. Но мы эту систему изменили, и в начале прошлого года прошли выборы маслихатов на основе пропорциональной системы, то есть партийных списков», - отметил Маулен Ашимбаев.

Он пояснил, что в Сенате ведется активная работа с маслихатами и их секретарями, они выражают мнение, что эта система их несколько отдалила от людей, несколько размылась именно представленность тех или иных депутатов маслихата от какого-то округа.

«Если раньше был округ, человек баллотировался, избиратели этого округа знали – вот наш депутат и он отстаивает наши интересы. Теперь граждане голосовали за партию, партия выставляла свой список, и уже непонятно, кто из депутатов отвечает за тот или иной населенный пункт. И это создает дистанцию между маслихатом и населением. Есть и другая проблема: не во всех наших регионах, не во всех районах есть политические партии. «Nur Otan» есть, а вот других политических партий во многих местах нет. Соответственно у людей нет выбора. Они хотели бы проголосовать за другую партию, но она не представлена в этом районе. Сужается выбор у людей. Это тоже нехорошо. С учетом всех этих моментов, это мое мнение, нужно пересматривать систему выборов в маслихаты. Делать приоритетным мажоритарную систему. Как это будет осуществляться? Здесь надо обсуждать», - считает Спикер Сената.

Маулен Ашимбаев в ходе интервью также высказался о выборах в Мажилис.

«Сегодня не секрет, многие об этом говорят, что нужно восстанавливать одномандатные округа. Что нужно комбинированно идти, часть по пропорциональной системе, часть по мажоритарной системе. Чтобы люди, которые не являются членами политических партий, тоже имели возможность избираться в высший представительский орган страны. В этих условиях, наверное, в рамках предстоящих реформ нужно менять и механизм формирования Мажилиса. Часть по пропорциональной системе, а часть по мажоритарной системе. Но в каком это будет соотношении, надо обсуждать. Надо обсуждать с экспертами и какую-то оптимальную модель здесь вырабатывать. Нужно, видимо, создавать стимулы для развития партий. Уменьшать определенные сложности для регистрации политических партий. Либерализировать законодательство в этой сфере. Сегодня для того, чтобы зарегистрировать политическую партию, нужно иметь 20 тысяч людей. Есть и другие определенные моменты, связанные с процедурой регистрации. Наверное, по ним тоже нужно еще раз посмотреть. Но и общественные советы - тоже очень важный институт. Когда я работал в Мажилисе, мы принимали соответствующий закон об общественных советах. Какие-то нормы удалось включить тогда, что-то не удалось. Наверно сейчас нужно посмотреть вновь по общественным советам. Чтобы они были действенными, чтобы они не были каким-то своеобразным продолжением министерства или акимата, подчиненным руководителю. Это должны быть независимые органы, которые могли бы отстаивать интересы людей, критиковать, если нужно, этот государственный орган», - прокомментировал Спикер Сената.

Маулен Ашимбаев отметил, что есть много вопросов по судебной системе, которые поднимают граждане.

«В этом направлении нужны подвижки. По правоохранительным органам нужны подвижки. В экономике нужны серьезные изменения. Об этом четко сказал Глава нашего государства: это уменьшение доли государства в экономике, развитие конкуренции, реальная поддержка МСБ, это привлечение инвестиции, это развитие обрабатывающей промышленности Казахстана, это обеспечение определенного уровня стабильного экономического роста в Казахстане.

Нужны изменения в социальной системе, это борьба с социальным неравенством, бедностью, повышение доходов населения. Здесь, прежде всего, нужно в социальной сфере рационально использовать средства, которые уже выделяются в эту сферу. Где-то у нас в прошлом году расходная часть республиканского бюджета составляла 15 триллионов 300 миллиардов тенге. 50% этих расходов, это 7,5 триллиона, было направлено в социальную сферу. На социальную поддержку, образование, медицину и так далее. Прежде всего вот эти средства нужно рационально использовать. Не накапливать, а решать социальные проблемы. О чем это говорит? О том, что эти средства не работают, не используются правильно, не используются эффективно. Во-вторых, нужно помимо текущих, быстрых механизмов поддержки наших граждан сейчас закладывать долгосрочные механизмы борьбы с социальным неравенством», - сказал Маулен Ашимбаев.

Речь идет, прежде всего, о системе образования.

«Качественная система образования - это и есть возможность снижения социального неравенства в долгосрочной перспективе. Наши школы должны быть институтом образования, воспитания, социализацией детей, давать какие-то первичные навыки в тех или иных профессиях. В вузах должны готовить специалистов, которые востребованы на рынке, которые завтра без проблем получат какую-нибудь работу, станут высокооплачиваемыми специалистами. Надо активизировать деятельность профессиональных колледжей, чтобы они готовили специалистов, которые нужны на рынке. Без этого невозможно бороться с социальным неравенством и бедность в долгосрочной перспективе. Предстоит большая работа, много что нужно делать. Мы, конечно, со стороны депутатов готовы принимать и необходимые законы, и вносить свой вклад в этот процесс», - добавил Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената отметил, что нужны политические, экономические, социальные реформы, но одновременно, по его словам, нужно обеспечивать реальную реализацию принципа справедливости в стране.

«Люди же могут терпеть многие вещи, адаптироваться, уменьшать свои потребности, но люди не могут терпеть несправедливость. Это один из главных факторов, который вызывает недовольствие людей, сопротивление людей. Это не только у нас, это в мировой истории. О чем идет речь? О верховенстве закона: все равны перед законом, и чиновники - граждане нашей страны, и бизнесмены, и рабочие. Это вот один из главных принципов, который заложен в предвыборной программе нашего Президента. Независимая судебная система. Если суды будут не принимать справедливые решения, если будут принимать решение на основе каких-то коррупционных и иных схем, это ни к чему хорошему не приведет.

Принцип справедливости реализуется через предоставление возможностей для малообеспеченных семей, для детей из малообеспеченных семей. Чтобы у них был доступ к хорошим школам, чтобы дети из этой семьи могли бы получать качественное образование. В соответствующих районах где это необходимо нужно создавать хорошие школы, направлять туда лучших директоров, лучших преподавателей, стимулы для них должны быть, чтобы они работали в этих школах», - сказал Маулен Ашимбаев.

По словам Спикера Сената, предстоят реформы во многих сферах. Сенат будет делать все необходимое для поддержки политики Президента, реализации его модернизационной политики, его политики реформ, и мы будем принимать все необходимые законы.

«По всем этим и другим направлениям сейчас идут консультации, у руководства страны с политическими партиями, с экспертами. Администрация Президента в этом направлении активно работает, и я думаю, что по многим направлениям будут изменения. Глава государства готовит пакет политических реформ, и я думаю, что этот пакет политических реформ будет очень важным, для того, чтобы реализовать все цели нового Казахстана», - добавил Маулен Ашимбаев.

Ранее Маулен Ашимбаев пояснил, что значит «Новый Казахстан» для Сената.