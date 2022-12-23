Какие развлечения ожидают отдыхающих в Бурабае

23 Декабря 2022, 11:41

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Процесс предварительной организации и проведения отдыха в Бурабае стал проще, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ТОО «Бурабай Даму» при Управлении делами Президента РК, национальная компания «Kazakh Tourism» и АО «Пассажирские перевозки» совместно запустили проект для туристов в Бурабае.

В частности, в преддверии Нового года специально оформлены два вагона из шести в электропоезде «Астана-Кокшетау». Вагоны, оформленные в национальном и праздничном стиле, вчера вышли на маршрут. Цель – создание у пассажиров праздничного настроения и привлечение туристов. На этом электропоезде можно доехать до Бурабая.

Для тех, кто планирует провести выходные в Бурабае, есть еще одно новшество. Можно оформить предварительную бронь в колл-центре «1405» или по мобильному номеру +7701 092 14 05, заказать билеты на электропоезд.

Например, есть однодневный тур для приезжающих в Бурабай – «Путешествие к Санте». Цена для взрослых 10 тысяч тенге, для детей 9 тысяч тенге. В однодневный тур входит трехразовое питание, экскурсия по территории резиденции Санты и курорта Бурабай, а также посещение национального парка.

В стоимость тура не входит проезд до Бурабая и обратно. Также и дополнительные расходы покрываются за счет самих посетителей.

«Звонки принимаются ежедневно в рабочее время. При обращении нужно сообщить, на сколько дней вы приедете в Бурабай, какие виды отдыха вас интересуют и сколько вас. Затем специалисты предложат вам виды и места отдыха. Также вы можете сделать заказ на билеты на электропоезд до Бурабая и обратно. То есть, вам не придется самим покупать билеты. Главное, сообщить время, предъявить удостоверение личности и заплатить за билет», – сказала представитель ТОО «Бурабай Даму» Асем Мукумова.

В ходе пресс-тура представителям СМИ были представлены несколько мест отдыха в курортной зоне.

Одно из них – лесная ферма «Акмарал» в селе Зеленый Бор. Здесь занимаются разведением маралов.

Для посетителей есть гостиница, им предлагается экопродукция. Главная особенность хозяйства – здесь работает центр пантолечения. Также доступна лечебная и полезная для организма продукция.

«Можно заранее связаться и забронировать место. Центр работает круглый год. Но, основная часть туристов и пациентов приезжает в летний период. Наряду с этим, организуются экскурсии, в ходе которых посетители гуляют по лесу и могут посмотреть на маралов. Есть специальная экскурсия для детей. Главная особенность этого объекта – здесь можно отдыхать и лечиться. Стоимость составляет 16 тысяч тенге на человека в сутки. В эту сумму входит четырехразовое питание и гостиница», – сказал руководитель лесной фермы «Акмарал» и мараловодческого хозяйства Радик Ашимов.

После этого участники пресс-тура побывали в лесах, входящих в Государственный национальный природный парк «Бурабай» Управления делами Президента РК. Территория находится под особой защитой государства. Здесь живут около 1 400 оленей. Кроме них, встречаются маралы, косули, волки, кабаны, лисицы и другие звери.

Посетителей в Бурабае ожидает еще одно зимнее развлечение. Это казахстанская Лапландия или резиденция Санта Клауса. Это отличное место для тех, кто планирует зимний отдых. За сезон этот туристский объект посещают 5 тысяч человек. Среди них, кроме отечественных, есть туристы из Индии, Египта и даже из Финляндии, где и находится Лапландия.

«Для посетителей организуется экскурсия по резиденции Санта Клауса «Семь чудес света», в ходе которой зрителей ожидают мир эльфов и Санта Клаус. Кстати, Санта Клаусу можно оставить письмо с пожеланиями. На территории резиденции есть и другие развлечения. Например, можно покататься на санях, запряженных хаски и оленями. Есть также шаман, который знакомит туристов со своими владениями, рассказывает о шаманских традициях. Кроме того, предусмотрено катание на пони и квадроциклах. Казахстанская Лапландия ждет туристов с середины ноября до апреля следующего года. Конечно, поток туристов больше в декабре, потому, что Новый год», – сообщила журналистам экскурсовод комплекса «Казахстанская Лапландия» Ольга Усенко.

По данным акимата Бурабайского района, за 11 месяцев текущего года в курортную зону прибыло около 550 тысяч туристов. Для сравнения – в 2021 году в Бурабай приехало 300 тысяч человек.