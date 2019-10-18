Какие районы столицы подключат к газу в первую очередь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С ходом строительства газораспределительных сетей ознакомился аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Газификация города пройдет в три этапа. Сейчас по первой очереди ведутся работы по прокладке труб и подготовке газорегуляторных пунктов. Первая очередь проекта предполагает подачу газа в газораспределительные сети до ТЭЦ-1,2,3, ЖМ Коктал-1,2, Агрогородок, посёлок Железнодорожный, Юго-Восток (правый и левый). Количество домов составляет 13,5 тыс.

Следующим этапом газ проведут в жилые массивы Мичурино, Интернациональный, Куйгенжар (1-2 ПК), Тельман (3-й ПК), Пригородный, Garden Village и Family Village (4-й ПК). Третьей очередью будут газифицированы жилые массивы Ильинка (1-2-й ПК), Шубар (3-й ПК), Ондирис (4-й ПК).

Проведение газа позволит снизить вредные выбросы в город в 6 раз, твёрдых веществ – 40 тыс. тонн.



















