Какие районы столицы подключат к газу в первую очередь
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С ходом строительства газораспределительных сетей ознакомился аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.
Газификация города пройдет в три этапа. Сейчас по первой очереди ведутся работы по прокладке труб и подготовке газорегуляторных пунктов. Первая очередь проекта предполагает подачу газа в газораспределительные сети до ТЭЦ-1,2,3, ЖМ Коктал-1,2, Агрогородок, посёлок Железнодорожный, Юго-Восток (правый и левый). Количество домов составляет 13,5 тыс.
Следующим этапом газ проведут в жилые массивы Мичурино, Интернациональный, Куйгенжар (1-2 ПК), Тельман (3-й ПК), Пригородный, Garden Village и Family Village (4-й ПК). Третьей очередью будут газифицированы жилые массивы Ильинка (1-2-й ПК), Шубар (3-й ПК), Ондирис (4-й ПК).
Проведение газа позволит снизить вредные выбросы в город в 6 раз, твёрдых веществ – 40 тыс. тонн.
- В Нур-Султане прошла первая сессия по развитию Института семейных ценностей
- Акимат Нур-Султана дал разрешение на проведение мирного митинга против бытового насилия
- Обзор наиболее важных событий в Казахстане 19 октября
- Пятеро детей погибли и 83 пострадали с начала года в ДТП в столице
- Заместителя акима района Алматы столицы осудили за взятку
- В Нур-Султане объявлен прием документов по программе «Берекелі баспана»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана