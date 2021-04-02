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    19:31, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Какие работы проведут по благоустройству и саночистке в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о проводимых работах по благоустройству и санитарной очистке города. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    «Зима в столице всегда выдается затяжной и обильной на осадки. С наступлением весны наши коммунальщики приступили к работам по благоустройству города и санитарной очистке: проводятся работы по промывке мостов, ограждений, дорожных знаков, спиливанию сухих веток и т.д. В онлайн-режиме провел совещание с районными акимами, управлениями и подведомственными организациями.

    Первое. Санитарная очистка
    Поручил районным акимам взять на личный контроль работы по благоустройству и санитарной очистке города, по приведению фасадов в надлежащий вид – в том числе довести до КСК (ОСИ), привести в порядок общественные пространства, скверы, тротуары и т.д.

    Второе. Дорожные работы

    Поручил уже начать ямочный ремонт дорог. Кроме того, актуализировать список дорог, которые нуждаются в среднем ремонте и асфальтировании. В первую очередь уделить особое внимание старой части города и жилым массивам. В том числе, где будем запускать новые автобусные маршруты, где имеется высокая интенсивность движения, также которые ведут к социальным объектам.

    В прошлом году мы заасфальтировали 173 улицы, свыше 100 из них - в жилых массивах. В этом году с наступлением благоприятных погодных условий данную работу продолжим.

    Третье. Усилить противопаводковые мероприятия.

    Учитывая, что в текущем зимнем сезоне глубина замерзания почвы больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в усиленном режиме продолжаются работы по уборке и вывозу снега. Поручил уделить особое внимание жилым массивам. Кроме того, на системной основе продолжать работы по очистке арычно-лотковых сетей, очистных сооружений, также по реконструкции и расширению русла р. Есиль: по углублению дна, укреплению берегов и возведению плотины.

    Четвертое. Благоустройство дворов и общественных пространств

    В прошлом году благоустроили свыше 76 гектаров территорий: это более 150 дворов и 60 общественных пространств (парки, скверы, бульвары). В текущем году эта работа будет активно продолжена, акцентировать внимание также будем тем местам, где ранее были пустыри, заброшенные участки, болотистые местности. Тем самым, мы создадим условия для полезного и приятного времяпровождения на свежем воздухе для жителей тех районов.

    Пятое. Массовое озеленение

    По поручению Главы государства в апреле-мае приступим к массовому озеленению всех районов города. Это позволит улучшить экологию, создать дополнительные общественные пространства», - написал аким столицы.


    Теги:
    Астана Акимат Благоустройство
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