Какие рабочие специальности смогут приобрести учащиеся казахстанских школ

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Об изменениях в системе технического и профессионального образования Жамбылской области рассказали в областном управлении образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления образования акимата Жамбылской области Мейрхана Омирбека, в 2022 - 2023 учебном году более 22 тыс. учащихся окончат девятый класс и в дальнейшем примут решение либо о продолжении 10 класса, либо о поступлении в колледж.

«Выпускные экзамены для 9-классников пройдут со 2 по 13 июня. В этом году в колледжах нет изменений в приеме документов абитуриентов на обучение, также с 25 июня начнется прием документов от абитуриентов. Однако в следующем учебном году есть изменения. В соответствии с приказом Министерства просвещения РК, в 2023 - 2024 учебном году для учащихся 10 - 11 классов общеобразовательных школ вводятся экспериментальные образовательные программы по рабочей квалификации. По этой программе уже была проведена разъяснительная работа для школьников».

По словам спикера, в Жамбылской области программа по рабочей квалификации для учащихся 10 - 11 классов общеобразовательных школ будет реализовываться Таразским колледжем сервиса и технологий, а также Жамбылским политехническим высшим колледжем.

«Со следующего года учащиеся старших классов смогут получить доступ к 16 специальностям, - пояснил спикер. – Это графический и мультимедийный дизайн, дизайн интерьера, одежды, декоративно-прикладное и народное промысловое искусство, сварочное дело, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта. В программе также механизация сельского хозяйства, хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство, мебельное и швейное производство, моделирование одежды, парковое хозяйство, парикмахерское искусство, организация питания».

Максимальный объем учебной нагрузки для обучающихся составит не более четырех часов в день. Объем учебного времени на обязательное обучение - не менее 48 кредитов/1152 часа, срок обучения - 1 год 5 месяцев.

Обучающиеся, успешно освоившие образовательную программу и прошедшие итоговую аттестацию в организациях ТиПО, становятся квалифицированными специалистами и получают документ государственного образца о дополнительном профессиональном образовании, включая аттестат о среднем образовании.

«Итоговая аттестация по организациям технического и профессионального образования продлится до 28 июня. В этом году жамбылские колледжи завершают 6 189 выпускников», - отметил руководитель управления образования акимата Жамбылской области Мейрхан Омирбек.

Как сообщили в управлении образования акимата Жамбылской области, в 2022 - 2023 учебном году в регионе работают 574 дошкольных учебных заведения, 492 средних учебных и 44 технических и профессиональных учебных заведения, в которых обучаются и воспитываются более 400 тыс. детей, школьников и студентов.