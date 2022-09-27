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    12:20, 27 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Какие рабочие места могут достаться приезжающим в РК россиянам

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров прокомментировал влияние приезжающих в Казахстан россиян на местный рынок труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Думаю, сильного давления не будет, потому что согласно законодательству РК, рабочие места в первую очередь будут создаваться для нашей экономики. Конечно, определенный приток иностранцев будет – он был всегда. Есть рабочие места, которые не востребованы казахстанцами, на которые приезжают гастарбайтеры», - сказал Алибек Куантыров в кулуарах Правительства.

    Соответственно, по его словам, эти места могут занять и приезжающие граждане из других стран.

    «Есть сезонные работы, на которые казахстанцы не идут, есть строительные работы, к примеру. Мы же знаем, где работают гастарбайтеры, соответственно, эти места и могут быть заняты. Конечно, политика такая, что в первую очередь мы думаем о гражданах РК, как их трудоустроить, а все остальные вопросы уже второстепенные», - подчеркнул министр.


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    Теги:
    Правительство РК Общество Миннацэкономики Трудоустройство Правительство
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