19 Июля 2022 14:01

Какие проверки будут включены в лицензирование детских садов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет проводиться лицензирование детских садов, какие проверки будут включены в этот процесс, сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многие ошибаются, думая о том, что лицензия подтверждается только на входе. На самом деле лицензирование регулируется Законом «О разрешениях и уведомлениях». Соответственно, будут внесены соответствующие поправки в Закон «Об образовании». Надо понимать, что лицензионные требования обозначаются в квалификационных требованиях, а это комплекс количественных и качественных параметров, которым должны соответствовать те или иные организации, не только при получении лицензии. Они их должны соблюдать на протяжении всей своей деятельности», - сообщила Гульмира Каримова.

По ее словам, это такие базовые параметры, как состав педагогов, воспитателей, которые непосредственно обеспечивают воспитательный процесс.

«Во-вторых, это безопасность детей. Будут проверяться условия, в которых они находятся. Это инфраструктура, игровая, пространственная среда, санитарные условия, соблюдение противопожарных норм и так далее. Поэтому здесь процесс лицензирования будет регламентироваться и осуществляться в соответствие с этими законами. После внесения всех необходимых изменений в законы, будет проводиться на основе утвержденных квалификационных требований», - пояснила Гульмира Каримова.