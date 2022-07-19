Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Какие проверки будут включены в лицензирование детских садов
19 Июля 2022 14:01

Какие проверки будут включены в лицензирование детских садов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет проводиться лицензирование детских садов, какие проверки будут включены в этот процесс, сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многие ошибаются, думая о том, что лицензия подтверждается только на входе. На самом деле лицензирование регулируется Законом «О разрешениях и уведомлениях». Соответственно, будут внесены соответствующие поправки в Закон «Об образовании». Надо понимать, что лицензионные требования обозначаются в квалификационных требованиях, а это комплекс количественных и качественных параметров, которым должны соответствовать те или иные организации, не только при получении лицензии. Они их должны соблюдать на протяжении всей своей деятельности», - сообщила Гульмира Каримова.

По ее словам, это такие базовые параметры, как состав педагогов, воспитателей, которые непосредственно обеспечивают воспитательный процесс.

«Во-вторых, это безопасность детей. Будут проверяться условия, в которых они находятся. Это инфраструктура, игровая, пространственная среда, санитарные условия, соблюдение противопожарных норм и так далее. Поэтому здесь процесс лицензирования будет регламентироваться и осуществляться в соответствие с этими законами. После внесения всех необходимых изменений в законы, будет проводиться на основе утвержденных квалификационных требований», - пояснила Гульмира Каримова.
Новости по теме
Когда планируют начать лицензирование детсадов в РК
Расширить географию апробации на несколько детсадов в разных регионах планируют в РК
Будут ли лишать лицензии детсады в случае выявления факта насилия над ребенком в РК
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Когда планируют начать лицензирование детсадов в РК
Расширить географию апробации на несколько детсадов в разных регионах планируют в РК
Будут ли лишать лицензии детсады в случае выявления факта насилия над ребенком в РК
Минпросвещения РК: лицензирование детсадов – это международный опыт
Уровень коррупции при лицензировании детских садов снизится – Минпросвещения
Казахстанские школьники завоевали 4 медали на международной олимпиаде по химии
Более 300 новых детских садов откроется в Казахстане в этом году
Лицензирование не приведет к закрытию детских садов – вице-министр просвещения
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана
2 Казахстанские колонии перенесут в метавселенную
3 Пограничники предотвратили вывоз более 8 млн долларов США – КНБ РК
4 Спасшему троих детей жителю Павлодарской области подарили квартиру
5 Две ночи будут ремонтировать улицу Розыбакиева в Алматы

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Реализация Транскаспийского маршрута даст импульс проходящим через него регионам
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив