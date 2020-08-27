Какие профилактические меры необходимо принять после выздоровления от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе онлайн-семинара «Диагностика, профилактика и лечение больных с COVID-19» для сельских медицинских сотрудников, который прошел на платформе Zoom, врачи рассказали о том, какие профилактические меры необходимо принять пациентам после того, как они побороли коронавирусную инфекцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Коронавирусная инфекция, прежде всего, «бьет» по системе крови. Поэтому нужно обратить внимание на густоту своей крови. Бактериофаг коронавирусной инфекции быстро поражает внутренние органы, прежде всего, легкие. Поэтому была распространена ковидная пневмония. Но также она поражает почки, сердце, удивительно, что возникла острая почечная недостаточность. Поэтому нужно обратить внимание на густоту своей крови. Одним из показателей контроля после перенесенной коронавирусной инфекцией является коагулограмма (анализ на свертываемость крови - прим. авт.), D-димер (продукт распада фибрина, небольшой фрагмент белка, присутствующий в крови после разрушения тромба - прим. авт.). При этом необходимо определить все параметры свертываемости крови. И тогда на основании этих параметров будем рассуждать, что делать дальше», - ответила врач-невролог высшей категории Гульназия Иденова.

Она подчеркнула, что самый важный момент – психическая реабилитация.

«Коронавирус сильно повлиял на психику людей. Он вызвал жесточайший невроз, депрессию и бесконечную апатию. И на этом вопросе хотелось бы заострить ваше внимание», - заключила Гульназия Иденова.

Напомним, сегодня по инициативе Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» в столице прошел онлайн-семинар для сельских медицинских сотрудников по диагностике, профилактике и лечению больных с коронавирусной инфекцией.