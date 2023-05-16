Какие профессии самые низкооплачиваемые в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Асет Иргалиев назвал регионы со среднемесячной зарплатой намного ниже республиканского уровня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Северо-Казахстанской области заработная плата по итогам 1 квартала 2023 года была ниже среднереспубликанского уровня на 29,2%, в Жетысуской области – на 27,7%», - написал Асет Иргалиев в своем ответе на депутатский запрос.

Он также сообщил, что в разрезе отраслей по сравнению со среднереспубликанским уровнем одними из низкооплачиваемых являются сельское, лесное и рыбное хозяйство - на 47,3% ниже, чем по РК, водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - на 40,7%, искусство, развлечения и отдых - на 40,4% соответственно.

Согласно отчетным данным по итогам обследования предприятий в 2022 году, заработную плату до 70 тысяч тенге получали 5,7% работников обследованных предприятий, от 70 до 150 тысяч тенге – 28 %, от 150 до 300 тысяч – 37,6%, от 300 до 420 тысяч – 14,4%, свыше 420 тысяч – 14,2%.