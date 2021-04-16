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    19:07, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Какие профессии пользуются спросом в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, какие специальности в стране пользуются спросом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас существует электронная биржа труда. Согласно мониторингу спрос на специальности разный. Если в начале этого года было 65 тысяч спросов на специальности в строительной сфере, сфере услуг, то сейчас в связи с посевным сезоном растет спрос на специальности сельского хозяйства. Также востребованы врачи, IT-специалисты, работающие в онлайн-режиме», - сказал вице-министр труда и социальной защиты населения Ержан Биржанов во время онлайн-брифинга на площадке СЦК.

    Как отметил вице-министр, Минтруда на данный момент занимается мониторингом, в какой отрасли наблюдается дефицит кадров. По его итогам планируется организовать учебные курсы по определенным специальностям.

    «Мы разработали «Атлас новых профессий». Изучили, какие изменения на рынке труда происходят не только в нашей стране, но и в других странах. Ведь сегодня рынок труда становится мобильным. К примеру, наши соотечественники выезжают работать за рубеж, и в Казахстане работают иностранные граждане. Мы проанализировали, какие профессии в будущем могут исчезнуть, а какие будут подвергаться трансформации, какие специальности будут востребованы. На сегодня появились 239 новых профессий, определено 95 трансформирующихся профессий», - дополнил Ержан Биржанов.

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    Теги:
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