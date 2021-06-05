Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Какие профессии осваивают студенты военной кафедры

Автор:  
Арайлым Мұрат
5 Июня 2021, 17:20
Какие профессии осваивают студенты военной кафедры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько на сегодняшний день в Казахстане существует военных кафедр и какие профессии осваивают студенты? Полковник, офицер департамента военного образования и науки Министерства обороны РК Айбар Кажыбаев рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о том, как проходит отбор на военную кафедру.

«По программам офицеров запаса и сержантов запаса производится подготовка на основе получаемого высшего образования студентами для формирования военно-обученного резерва по военно-учетным специальностям. По формированию военно-обученного резерва его формирует департамент организационно-мобилизационной работы Министерства обороны», - пояснил офицер департамента военного образования и науки.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день в Республике Казахстан существует 36 военных кафедр. Они охватывают все регионы страны. Соответственно, кафедры полностью покрывают потребность Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.

«Кроме того, хотелось бы отметить, очень много студентов, в том числе их родители, обращаются по вопросам оплаты, в соответствии с Законом «О воинской службе и статусе военнослужащих» военные кафедры – это кафедры при высших учебных заведениях, соответственно, все вопросы регулируются руководством вуза. По этому поводу хотелось бы обратиться к студентам, к родителям по этим вопросам обращаться к руководству высших учебных заведений, при которых созданы и существуют эти военные кафедры», - обратился Айбар Кажыбаев.


Образование   Силовые структуры   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Завод по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей построят в Жамбылской области
Завод по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей построят в Жамбылской области