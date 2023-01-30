Какие профессии будут востребованы к 2030 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – К 2030 году будут востребованы 7 новых профессий. Об этом сообщил член Совета Ассоциации «Болашак» Мухтар Манкеев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«World Economic Forum назвал ТОП-7 профессий, которые будут востребованы в 2025-2030 годы. В их числе ранее не существовавшая профессия «ІТ-врач», которая возникла в результате объединения двух профессий. Раньше мы говорили «блогеры», «SMM-менеджеры». Их никто не готовил. Сейчас развивается настоящее профессиональное направление «тренд-вотчер», которое объединяет упомянутые две профессии. Будут востребованы биоинженеры, дата-аналитики. Также растет спрос на урбанистов-экологов. Раньше были только архитекторы, а теперь возникла гибридная профессия, включающая экологию. Развиваются также новейшие направления «проектный менеджер», «специалист по искуственному интеллекту и машинному обучению», – сказал М. Манкеев.

По его словам, на указанные специальности нужно ориентировать детей, которые окончат школу после 2025 года. Нужно доводить до выпускников, какие профессии будут в тренде в ближайшие 5-10 лет. Наряду с этим, нельзя забывать и детях, которые только сейчас пришли в школу. Для них открываются кабинеты профориентации. Составлен также список 100 исчезающих профессий, чтобы дети знали, какие специалисты будут нужны в будущем, а какие не нужны. Вся эта работа ведется на основе научных данных.

М. Манкеев сообщил о старте профориентационного проекта Ассоциации «Болашаққа сеніммен» в Астане.

World Economic Forum – Всемирный экономический форум в Давосе, международная организация государственно-частного сотрудничества.