Какие проекты в сфере нефтегазохимии будут реализованы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие проекты в сфере нефтегазохимии будут реализованы в Казахстане, рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что в настоящее время в республике действует производство ароматических углеводородов, завод по производству полипропилена и октаноповышающих присадок для бензина, а также заводы по выпуску смазочных масел.

«По планам Концепции развития топливно-энергетического комплекса производство нефтегазохимической продукции увеличится в 18 раз к 2030 году и достигнет 3,4 млн. тонн», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Глава Минэнерго добавил, что на сегодняшний день введен в эксплуатацию завод мощностью 57 тыс. тонн метил-трет-бутилового эфира в городе Шымкент.

В 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию завода по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год (ТОО «КРI», Атырауская область).

В нефтегазохимической отрасли будет реализован ряд крупных проектов, в частности по производству полиэтилена мощностью – 1,25 млн. тонн/год и бутадиена мощностью – 189 тыс.тонн/год.

По проекту полиэтилен на сегодня подписаны соглашения по базовым условиям сотрудничества со стратегическим инвестором.

По проекту бутадиен в мае текущего года подписано соглашение о совместной реализации проекта с ПАО «Татнефть» в качестве стратегического партнёра. Ведется разработка ТЭО проекта.

Реализация данных проектов позволит привлечь в экономику Казахстана порядка 8,6 млрд. долларов США инвестиций.