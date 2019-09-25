Какие проекты в области «зеленой» энергетики будут реализованы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана Арман Кашкинбеков на полях саммита по возобновляемым источникам энергии в Нур-Султане рассказал, какие проекты ВИЭ намерены реализовать в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Арман Кашкинбеков, помимо солнечной, ветро- и гидроэнергетики в Казахстане планируется развивать и био-, а также геотермальную энергетику.

«Сейчас большой интерес со стороны международных инвесторов, но привлекая их в Казахстан, строя новые станции, мы всегда начинаем говорить о том, что не стоит забывать о казахстанском содержании.

По итогам прошлого года доля ВИЭ составила 1,3%. Более 900 МВт мощности уже установлены. Очень большие солнечные станции в 100 МВт у нас функционируют в Жуалынском районе (Жамбылской области) и в Капшагае Алматинской области. Даже в городе Сарани Карагандинской области немцы построили солнечную станцию. При этом может возникнуть такой вопрос: почему именно в этом регионе построили, ведь холодно же там. Солнечные панели - это тот же механизм как автомобиль или любой аппарат. То есть в холодный климат также будет работать эффективно», - отметил глава ассоциации.





По его словам, солнечные станции нужно устанавливать не только в южных областях, но и по всей стране.

Также Арман Кашкинбеков рассказал и о планируемых к реализации проектах.

«По ветровой у нас самая большая станция, мощность которой составляет 44 МВт, стоит в поселке Ерейментау Акмолинской области. Сейчас большие проекты будут запускаться в Актюбинской области, где международная нефтяная компания проинвестировала ветряной проект в 48 МВт, который запускается буквально в ближайшие месяцы. Также ветряные проекты реализуются в Жамбылской области и Алматинской областях», - добавил А. Кашкинбеков.

Напомним, в столице проходит III Саммит по возобновляемым источникам энергии. Для участия в мероприятии прибыли более 300 делегатов из 20 стран мира.