Какие проекты в области поддержки молодежи реализованы в Казахстане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане уделяется большое внимание вопросам поддержки молодежи. Руководство страны понимает, что именно им предстоит возводить основу будущего благополучия нашей республики. В Казахстане разработаны хорошие и всесторонние программы в этом направлении, обеспечивается их финансирование. К молодежи, подрастающему поколению обращается зачастую в своих выступлениях Глава государства. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее интересных событий в сфере молодежной политики, о которых в том числе рассказывали и журналисты агентства в 2021 году.

В 2021 году по поручению Главы государства реализованы важные мероприятия в сфере молодежной и семейной политики.

Так, началась реализация национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру», который состоит из трех направлений, семи задач, 21 показателя и 66 масштабных мероприятий.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев впервые вручил гранты победителям «Тәуелсіздік ұрпақтары» в целях поддержки талантливой молодежи по номинациям «Наука», «Культура», «Информационные технологии», «Бизнес» и «Медиа».

Проведены мероприятия для вовлечения молодых людей в общественные полезные дела. Только в Международный день молодежи, 12 августа, по всей стране реализовано более 200 онлайн-мероприятий с охватом более 800 тысяч молодых людей, направленных на поддержку молодежи и их вовлечения в общественную жизнь государства. Так, важной частью мероприятий Международного дня молодежи стала организация ярмарок вакансий с целью содействия трудоустройству выпускников вузов и колледжей, молодежи категории NEET и др.

Кроме того, в этом году состоялся Республиканский форум молодежи «Тәуелсіздік ұрпақтары», в ходе которого прогрессивная молодежь отправила криптокапсулу времени с посланием будущему поколению Казахстана 2041 года. А также Республиканский форум молодых ученых «Умное поколение», в котором приняли участие более 200 молодых ученых из разных отраслей науки.

Вместе с тем, вручена государственная молодежная премия «Дарын» 20 молодым дарованиям, состоялся Международный молодёжный саммит молодёжных лидеров и активистов тюркоязычных стран «Түркістан – түркі әлемінің бесігі».

Внедрены новые подходы по проведению конкурса семейных ценностей «Мерейлі отбасы», согласно которым теперь ежегодно будут определяться 17 лучших семей - из каждого региона.

Кроме того, по поручению Главы государства сформирован Президентский молодежный кадровый резерв в который вошли в текущем году 50 чееловек.

«С момента обретения нашей страной Независимости выросло целое поколение молодых людей, свободных духом и помыслами. Подрастает плеяда детей Независимости, которые уже вносят свою лепту в процветание нашей Родины. По моему поручению выделены специальные гранты молодым людям, родившимся и выросшим в период Независимости. Это сделано с целью поддержки инициатив талантливых казахстанских ребят. Есть хорошая казахская пословица «жас келсе – іске» («молодым – везде у нас дорога»). Надежды и чаяния нашего народа всегда были связаны с подрастающим поколением, поэтому мы уделяем особое внимание тому, чтобы молодые люди получили должное воспитание, знания и навыки», - сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в одном из своих выступлений.

Президент акцентировал внимание на том, что всесторонняя поддержка молодежи является одним из главных направлений государственной политики.