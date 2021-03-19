Какие проекты реализуются в рамках IT-совета и платформы Birge в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице запущена работа IT-совета и платформы Birge. 11 проектов уже рассмотрены на IT-совете, из 190 поданных проектов на сайте Birge отобраны 30 лучших, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что для дальнейшего развития и внедрения цифровых технологий во все аспекты нашей жизни создали IT-совет , который будет сосредоточен на обмене опытом, обсуждении проектов и выявлении новых трендов.

Ключевая задача IT-совета заключается в объединении участников IT-индустрии, где каждый имеет возможность высказать свое мнение касательно реализации единой IT-системы города в сфере цифровизации. Также можно поделиться рекомендациями касательно реализующихся проектов. IT-совет предоставляет удобство, открытость и транспарентность для всех сторон, которые будут вовлечены в цифровизацию. В состав IT-совета вошли представители ведущих цифровых компаний, образования и науки, государственных органов.

То есть, для улучшения качества жизни жителей столицы путем внедрения современных инноваций подобный формат работы будет проводиться систематично. На сегодняшний день в IT-совете рассмотрены 11 проектов, подняты актуальные темы.

«В 2020 году прошли три заседания IT-совета, по которым решены ряд ключевых задач города. Первое: мы модифицировали облачную систему. В трех столичных школах была внедрена программа «RocketScience» - визуализация профильных проектов образовательной программы. Также в рамках IT-совета рассмотрен проект, где мы модернизировали геопортал столицы, а также автоматизировали работу по вывозу мусора. 5 марта прошло первое заседание IT-совета. В презентации и решении IT-проектов участвовали женщины, вовлеченные в цифровизацию. По шести проектам ведутся работы по пилотированию и испытанию данных решений», - рассказал руководитель Центра развития инновационной экосистемы Astana Innovations Жасулан Кенжегалиев.

Также для сбора предложений жителей столицы был запущен сайт «Birge» , куда каждый житель может обратиться по любому вопросу касательно жизнедеятельности города.

«На сегодняшний день на портал «Birge» подано более 190 проектов. Из них отобраны наиболее креативные идеи – 30 проектов. Также можно пройти на портал и подать идею, проголосовать за понравившуюся. На данный момент работа по внедрению цифровых инициатив продолжается. Столичное управление цифровизации прорабатывает с каждым управлением города те задачи, которые можно решить с помощью современных технологий», - добавил руководитель отдела цифровизации ГУ «Управление цифровизации государственных услуг города Нур-Султана Даниял Айткенов.