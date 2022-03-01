Какие проекты реализуют НПО в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев встретился с представителями гражданского общества, презентовавшими руководителю региона реализуемые проекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в управлении внутренней политики, аким Акмолинской области провел встречу с представителями НПО. Руководитель региона подчеркнул важную роль неправительственных организаций в деле решения проблем общества.

«Сегодня у нас действуют около 600 неправительственных организаций, которые играют особую роль в решении насущных вопросов региона. Все мы стали свидетелями, как в сложный период пандемии возросла общенациональная гражданская активность, особое развитие получили волонтерские проекты в сфере благотворительности», - отметил Е. Маржикпаев.

В ходе диалога активисты третьего сектора поделились своими достижениями, планами по реализации новых проектов и инициатив, а также обсудили вопросы межсекторного взаимодействия государственных органов и НПО.

Председатель ОО «Центр семейного воспитания «Өмір» Юлия Сарсекеева рассказала о мерах, принимаемых для социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями.

«Нашим Центром сегодня активно реализуется проект «Круг друзей» по социальной-психологической реабилитации путем общения, проведения мероприятий, обучения людей с различными особенностями и разного возраста», - проинформировала докладчик.

Большую общественную поддержку в регионе находит реализация экологических проектов. Много лет работающий в данной сфере общественный благотворительный фонд «Мирас» реализует проект «Крышечки добра», направленный на приобщение населения к раздельному сбору мусора.

Одним из наиболее опытных НПО региона является ОО «Ангел», работающее в Атбасарском районе и отметившее свое 22-летие. Сегодня общественное объединение работает в ставшем актуальным в последние годы направлении эковолонтерства. В прошлом году волонтеры начали производство экосумок в пользу отказа от пластиковых пакетов.

Также председатель организации Людмила Петрова поделилась опытом в сфере поддержки сельских НПО, развития работы местных сообществ и ОСИ, общественного контроля.

«Самое главное в нашей работе – это взаимодействие с населением и конструктивный диалог с местными исполнительными органами. К примеру, мы активно привлекаем членов местных сообществ к общественному мониторингу. Население, вовлеченное в процесс благоустройства и развития родного села будет намного бережнее относиться к инфраструктуре, следить за ее сохранностью и зачастую самостоятельно решать насущные малозатратные вопросы», - рассказала Л. Петрова.

Руководитель региона отметил важность состоявшейся встречи, поблагодарил активистов за большую работу, направленную на повышения качества жизни акмолинцев, а также поздравил с наступающими весенними праздниками.