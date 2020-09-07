Какие проекты реализуют неправительственные организации в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Как повышают потенциал сельских неправительственных организаций в Северо-Казахстанской области, рассказала координатор объединения «Молодежь за здоровый образ жизни» Елена Огаркова. В этом году сельские НПО получили 10 мини-грантов по 500 тысяч тенге каждый, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Е. Огаркова рассказала, что цель проекта «Повышение потенциала сельских НПО в Северо-Казахстанской области» заключается, прежде всего, в обеспечении устойчивого развития конкурентоспособных НПО в сельской местности.

«Провели вебинары по проектному управлению, навыкам работы в социальной сфере, написанию конкурсных заявок. Выдали мини-гранты сельским НПО и инициативным группам на реализацию проектов по таким направлениям, как волонтерство, социальная помощь, поддержка социально-уязвимых категорий населения, экологическое просвещение и пропаганда здорового образа жизни. Прежде чем запустить проект, провели анкетирование, выявили наиболее актуальные проблемы для сельской местности и на основе анализа анкет предложили направления для разработки грантов. Мини-гранты получили пять районов. Всего поступило 20 заявок. По сравнению с прошлым годом заметен возрастающий интерес к реализации подобных инициатив. Тогда было три гранта и 10 заявок», - отметила координатор.

Для отбора победителей создали конкурсную комиссию, в которую вошли представители государственных органов, НПО и общественности.

Один из победителей - общественное объединение «Кызылжарское районное общество инвалидов» из Кызылжарского района - реализует проект «Новая жизнь – новые возможности!». Обучают женщин из социально-уязвимых слоев населения парикмахерскому искусству и визажу.

«Этот проект мы поддерживаем второй год. В прошлом году пять женщин, которые прошли обучение, устроились на постоянное место работы. В этом же районе инициативная группа открыла сенсорную комнату для детей с расстройством аутического спектра. Другая инициативная группа Кызылжарского района открыла кружок по мобильным технологиям. Обучают пенсионеров работе на ноутбуках, пользоваться смартфонами. Это очень востребованное направление», - рассказала Е.Огаркова.

В Аккайынском районе реализует проект «Красота с доставкой на дом» инициативная группа. Бесплатно оказывают услуги парикмахера и обучают этой профессии.

В селе Покровка Есильского района открыли «Клуб доступного фитнеса «Денсаулык». Получатели мини-гранта приобрели два тренажера и проводят занятия по методике Бубновского. Пригласили специалиста, который обучил инструктора.

«Мы делаем акцент на обучении людей. Сельчане получают возможность самостоятельно зарабатывать деньги. Это главный социальный эффект. Отмечу, что работа сельских НПО востребована, отклик положительный. Люди в селах очень активные, готовы работать на энтузиазме. Некоторые делают гораздо больше, чем позволяют средства гранта. Перспективы работы НПО в сельских населенных пунктах есть, безусловно. Но необходимо финансирование», - сказала Е.Огаркова.