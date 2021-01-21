Какие проекты реализовало Агентство РК по противодействию коррупции в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие проекты реализовало Агентство РК по противодействию коррупции в социальных сетях в 2020 году, рассказала на брифинге заместитель директора Департамента партнерства агентства Перизат Садуакас, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году в социальных сетях Агентством реализован ряд перспективных проектов, как «AntikorNews», «AntikorLive», «Один день сотрудника» и «AntikorCase», вызвавшие позитивный отклик у пользователей», - сказала Перизат Садуакас.

По словам спикера, медиа-проект с эксклюзивным контентом «AntikorNews» стал важным инструментом во взаимодействии Агентства со СМИ и общественностью. Он обеспечивал непрерывную онлайн-трансляцию антикоррупционного контента, а также оперативно информировал о результатах и приоритетах деятельности Антикора.

«Медиа-проект Агентства – «АntikorLive» разъясняет идеологию добропорядочности и способствует формированию антикоррупционной культуры в обществе. Кроме того, в рамках проекта постоянно освещаются различные аспекты политики государства в сфере противодействия коррупции», - добавила Перизат Садуакас.

Она также отметила, что Агентством для повышения активности на странице в Instagram открылись новые рубрики. Для привлечения аудитории опубликованы видеоролики, познавательные и анимационные посты под рубриками: «Знаете ли вы?», «АнтикорТаланты», «Цитаты Великих», «Цифра дня», «Миф и правда».

Ранее сообщалось, что Королевство Иордании заинтересовалось проектом Агентства РК по противодействию коррупции «AntikorNews», направленным на повышение открытости и транспарентности деятельности ведомства.