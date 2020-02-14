Какие проекты предложили на приеме граждан в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов провел приём граждан. Горожане обратились по вопросам получения медпомощи и АСП, трудоустройства, участия в жилищных программах и т.д. Также предложили идеи для реализации ряда проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

К примеру, активные горожане предложили открыть в районах дворовые клубы, где для детей будут организованы различные кружки и секции, занятия по изучению иностранных языков и т.д. Кроме этого, поднимался вопрос по выделению помещений для работы реабилитационных центров. Реализация предложений взята под контроль акима города.

На приеме граждан горожане также поблагодарили государство за открытие в жилом массиве Пригородный школы на 800 мест и спортивного комплекса «Аспан».

Накануне аким столицы Алтай Кульгинов принял на личном приеме горожан, пришедших на отчетную встречу. В холле концертного зала приём граждан также провели руководители Управлений акимата, заместители акима, акимы районов. Часть вопросов решена на месте, остальные взяты в работу.