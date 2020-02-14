+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 3 °С
USD 376.40 EUR 409.56
RUB 5.91 CNY 53.92
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие проекты предложили на приеме граждан в Нур-Султане

14 Февраля 2020 16:53
Поделиться:
Какие проекты предложили на приеме граждан в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов провел приём граждан. Горожане обратились по вопросам получения медпомощи и АСП, трудоустройства, участия в жилищных программах и т.д. Также предложили идеи для реализации ряда проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Новости по теме
Первую в области биоэлектростанцию планируют открыть в Жезказгане к концу года
Умирзак Шукеев: за каждым обращением - судьба человека Аким Туркестанской области провел личный прием граждан Аким Актюбинской области: главное достижение независимости - стабильность в обществе

К примеру, активные горожане предложили открыть в районах дворовые клубы, где для детей будут организованы различные кружки и секции, занятия по изучению иностранных языков и т.д. Кроме этого, поднимался вопрос по выделению помещений для работы реабилитационных центров. Реализация предложений взята под контроль акима города.

На приеме граждан горожане также поблагодарили государство за открытие в жилом массиве Пригородный школы на 800 мест и спортивного комплекса «Аспан».

Накануне аким столицы Алтай Кульгинов принял на личном приеме горожан, пришедших на отчетную встречу. В холле концертного зала приём граждан также провели руководители Управлений акимата, заместители акима, акимы районов. Часть вопросов решена на месте, остальные взяты в работу.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив