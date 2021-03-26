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    20:43, 25 Март 2021 | GMT +6

    Какие проекты по обеспечению безопасности реализуются в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С ноября 2019 года Карагандинская область стала пилотной площадкой для реализации проекта по сервисным подходам в обеспечении безопасности. Какие наработки были сделаны в этом направлении, на I Международном форуме «Безопасные сообщества в Казахстане» рассказал менеджер проекта Мейрам Валеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Стоит отметить, что конференция прошла в столице под руководством Офиса программ ОБСЕ и МВД РК. В ней приняли участие министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, глава Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане посол Дьердь Сабо, представители госорганов, бизнеса, IT-сообщества, общественных организаций и эксперты из Канады, США, Великобритании, Аргентины и Франции.

    Одной из ключевых тем на форуме стало обсуждение пилотного проекта по сервисным подходам в обеспечении безопасности. Программа реализуется межведомственной группой при акимате Карагандинской области.

    С февраля 2020-го был осуществлён сбор статистических данных за три года. В опросе участвовали местные жители и осуждённые. Выяснилось, что самые распространённые и системные проблемы в области - это квартирные и карманные кражи, мошенничества и нарушения общественного порядка.

    По итогам анализа были даны рекомендации скорректировать маршруты и время полицейского патрулирования, а также определены места, нуждающиеся в установке камер видеонаблюдения.

    Межведомственной группой был также разработан чек-лист по безопасности. Горожане в дистанционном формате рассказали, насколько они чувствуют себя в безопасности в собственном дворе. Результаты были проанализированы и взяты на контроль полицией региона.

    В рамках проекта больше года в Караганде действует мониторинговая группа киберволонтёров. Вначале её участники оказывали содействие полиции в раскрытии преступлений, связанных с реализацией запрещённых товаров и услуг в интернете. Сейчас спектр деятельности расширен. Киберволонтёры помогают предотвращать противозаконные действия в отношении детей.

    На форуме прозвучало предложение к представителям IT-сообщества о создании онлайн-центра изучения общественного мнения.

    «Мы можем дать всем регионам страны инструмент, который не будет зависеть от эпидемиологической обстановки и от государственных заказов на исследования», - поделился Мейрам Валеев.


    В настоящее время группа прорабатывает создание экосистемы блогеров, социальные эксперименты с жителями на оценку степени безопасности объектов образования и многое другое.

    С 2021 года по поручению акима области Жениса Касымбека пилотный проект внедряется во всех отделах полиции города Караганды.

    Напомним, в проект входят не только правоохранители, но и представители управлений здравоохранения, образования и соцзащиты. Их функции - изучение социальных проблем и комплексная помощь жителям города по методике SARA (сканирование, анализ, реагирование и оценка).


    Теги:
    МВД РК Карагандинская область Общество Безопасность Правоохранительные органы
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