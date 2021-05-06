Какие проекты по цифровизации уже реализованы в нефтегазовом секторе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие проекты по цифровизации уже реализованы, а какие еще предстоит реализовать в нефтегазовом и энергетическом секторе, рассказала вице-министр энергетики РК Жанат Жахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках госпрограммы предусмотрено 5 направлений. Министерством проводится работа по 6 проектам в рамках первого направления «Цифровизация отраслей экономики», - сказала Жанат Жахметова на брифинге в СЦК.

Было отмечено, что в числе проектов Минэнерго:

1) «Создание электронного аукциона по предоставлению права на недропользование»;

2) «Создание и внедрение информационной системы учета нефти и газового конденсата».

Кроме того, четыре проекта различных организаций нефтегазового комплекса, по трем из которых работы завершены:

- внедрение проекта «Интеллектуальное месторождение» (АО НК «КазМунайГаз»);

- внедрение проекта «Цифровой рудник» (АО «НАК «Казатомпром);

- Переход на увеличенный межремонтный период на НПЗ РК (в том числе автоматизация системы ТОРО) (АО НК «КазМунайГаз»).

По проекту «Автоматизация управления режимами Единой Электроэнергетической Системы Казахстана» (АО «KEGOC») работы продолжаются.