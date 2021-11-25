Какие проекты по цифровизации образования рассмотрены в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице регулярно проводится встреча IT-совета, где актуальный вопрос - поиск перспективных проектов для города и их жителей. На сегодня проведено 7 встреч экспертной среды, в рамках которых было рассмотрено более 50 проектов, 7 из них находятся на стадии пилотирования и апробации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Последняя встреча совета прошла по линии образования, на встрече 8 IT-компаний представили уникальные инструменты широкого спектра применения, в том числе в сфере образования.

Одним из ярких проектов, который был представлен на площадке IT-совета – решение компании «IT Smart Solutions» под названием «Автономное многофункциональное оборудование». Инновационная технология позволяет очищать и обеззараживать воздух, тем самым проводить ионизацию помещения, мониторить задымление воздуха, вести круглосуточное видеонаблюдение и визуальный контроль. В ближайшее время планируется апробация ионизации в столичной школе, на текущий момент проводится исследование внедрения системы.

Также на площадке AIU был представлен проект по разработке интерактивных информационно - обучающих стендов для организаций образования компании «iVOX». Умные стенды можно установить в учебных заведениях вместо традиционного стенда с информацией. Интерактивный стенд отображает информацию через сканирование QR-кода, который может хранить в себе гигабайты данных. К примеру, стенд можно каждый день при необходимости актуализировать в удаленном режиме. Информация по каждой тематике хранится в одном облаке, управлять которым можно посредством веб-приложения. В настоящий момент в рамках пилота стенд установлен в столичной школе №59.

На встрече было рассказано о трёх платформах BCPD в сфере образования. Платформы Alpharabius, University of the future, QWANT направлены на рост профессиональных и жизненных навыков учащихся для постоянного развития человеческого капитала. Ведь на сегодня уровень человеческого капитала - главный индикатор устойчивого роста страны. Так, платформа QWANT готовит высококвалифицированных IT-специалистов для цифровизации городов, регионов и повышения эффективности IT-образования.

Следующим был презентован проект по обеспечению безопасности в школах путём установки камер видеонаблюдения компании «TargetAI». Платформа управления системами видеонаблюдения с аналитическими модулями позволяет оцифровывать события и превращать их в данные. Исходный код является на 100% отечественным продуктом и реализует принцип цифровой трансформации города и страны. Система содержит в себе множество инструментов, на сегодня в районе «Сарыарка» проводится апробация данного решения.

Более того, технологии по улучшению сферы образования презентовали в Академии Елбасы, Nazarbayev Ortalygy. Здесь создана цифровая экосистема социальных проектов инициативы «El umiti», объединяющая все IT-решения. К примеру, входящая в экосистему платформа «Smart Ustaz» объединяет в себе сервисы, позволяющие учителям проходить курсы по развитию компетенций и навыков soft skills в онлайн формате, также учителя смогут создавать сообщества по интересам, обмениваться опытом и создавать среду для притяжения новых знаний для повышения качества образования. А в Nazarbayev Ortalygy имеется ряд коворкингов и лабораторий для столичных школьников, такие как лаборатории - роботехники, инженерии, дизайна, виртуальной реальности и другие. Следующим был представлен проект по оцифровке ВУЗов и колледжей компании «Digital Information and Transformation». Одна из систем - smart колледж - интегрировала в себе более 30 услуг, в их числе успеваемость, расписание, трудоустройство через портал enbek.kz, скидки на билеты и другие, где в приложении основной акцент делается на студенте.

Стоит отметить, что, начиная с сентября прошлого года IT-совет позволил совершенствовать процесс коммуникации и выстроить его в режиме «открытого диалога». Здесь каждый представленный проект по-своему уникален, основная миссия которых сделать жизнь граждан лучше. Вовлечение экспертной среды в лице IT-сообщества даёт возможность проанализировать, какие решения актуальны именно сейчас для внедрения и апробации. Как показывает практика, благодаря оптимизации действующих процессов информационные технологии проникают во все сферы жизни, и тем самым делают столицу комфортным городом для всех.