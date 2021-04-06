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    19:11, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Какие проекты планируется реализовать в сфере молодежной политики Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие проекты планируется реализовать в сфере молодежной политики на 2021-2023 в Казахстане, сообщили в Министерстве информации и общественного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В сфере молодежной политики запланирована реализация следующих проектов:

    1. «Проведение Международного молодёжного саммита молодёжных лидеров и активистов Тюркоязычных стран «Түркістан – түркі әлемінің бесігі» - (План по празднованию 30-летия Независимости РК).

    2. «Организация образовательного молодёжного лагеря «Zeren-2021. Тәуелсіздік Ұрпақтары». – (План по празднованию 30-летия Независимости РК).

    3. «Реализация мероприятий, направленных на профориентационную работу, информирование молодежи о потребностях рынка труда» (Комплексный план по поддержке молодежи).

    4. Реализация пилотного проекта «Дарынды жастар» по выделению грантов для молодежи – (Комплексный план по поддержке молодежи).

    5. Информационно-аналитическое сопровождение мер государственной молодежной политики – (Комплексный план по поддержке молодежи).

    6. Поддержка молодежных инициатив, направленных на создание и развитие инклюзивного общества – (Комплексный план по поддержке молодежи).

    7. Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры у молодежи – (Комплексный план по поддержке молодежи).

    8. Проведение комплекса мероприятий по формированию антикоррупционного сознания у молодежи – (Комплексный план по поддержке молодежи).

    9. Реализация комплекса мер по обеспечению преемственности поколений и популяризации традиций народа Казахстана – (Комплексный план по поддержке молодежи).

    10. Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию молодежи – (Комплексный план по поддержке молодежи).

    11. Реализация проектов по консолидации казахстанской молодежи, проживающей и обучающейся за рубежом – (Комплексный план по поддержке молодежи).

    12. Формирование активной гражданской позиции молодежи, навыков критического мышления, толерантности к мнению других– (Комплексный план по поддержке молодежи).

    13. Реализация проектов, содействующих психическому здоровью молодежи – (Комплексный план по поддержке молодежи).

    В ведомстве добавили, что министерством финансов не поддержаны расходы на организацию и проведение Форума «Умное поколение», предусмотренного Планом мероприятий по празднованию 30-летия Независимости РК.


    Теги:
    30 лет Независимости Общество Молодежь
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