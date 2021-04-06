Какие проекты планируется реализовать в сфере молодежной политики Казахстана
В сфере молодежной политики запланирована реализация следующих проектов:
1. «Проведение Международного молодёжного саммита молодёжных лидеров и активистов Тюркоязычных стран «Түркістан – түркі әлемінің бесігі» - (План по празднованию 30-летия Независимости РК).
2. «Организация образовательного молодёжного лагеря «Zeren-2021. Тәуелсіздік Ұрпақтары». – (План по празднованию 30-летия Независимости РК).
3. «Реализация мероприятий, направленных на профориентационную работу, информирование молодежи о потребностях рынка труда» (Комплексный план по поддержке молодежи).
4. Реализация пилотного проекта «Дарынды жастар» по выделению грантов для молодежи – (Комплексный план по поддержке молодежи).
5. Информационно-аналитическое сопровождение мер государственной молодежной политики – (Комплексный план по поддержке молодежи).
6. Поддержка молодежных инициатив, направленных на создание и развитие инклюзивного общества – (Комплексный план по поддержке молодежи).
7. Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры у молодежи – (Комплексный план по поддержке молодежи).
8. Проведение комплекса мероприятий по формированию антикоррупционного сознания у молодежи – (Комплексный план по поддержке молодежи).
9. Реализация комплекса мер по обеспечению преемственности поколений и популяризации традиций народа Казахстана – (Комплексный план по поддержке молодежи).
10. Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию молодежи – (Комплексный план по поддержке молодежи).
11. Реализация проектов по консолидации казахстанской молодежи, проживающей и обучающейся за рубежом – (Комплексный план по поддержке молодежи).
12. Формирование активной гражданской позиции молодежи, навыков критического мышления, толерантности к мнению других– (Комплексный план по поддержке молодежи).
13. Реализация проектов, содействующих психическому здоровью молодежи – (Комплексный план по поддержке молодежи).
В ведомстве добавили, что министерством финансов не поддержаны расходы на организацию и проведение Форума «Умное поколение», предусмотренного Планом мероприятий по празднованию 30-летия Независимости РК.