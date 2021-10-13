Какие проекты государственно-частного партнерства реализуют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области утвердили перечень местных проектов государственно-частного партнерства до 2024 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий проект постановления за подписью председателя областного маслихата появился на сайте открытых нормативно-правовых актов. Согласно действующему законодательству, маслихаты областей утверждают перечень местных проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации.

Среди перечня проектов есть реализованные. В частности, передача в доверительное управление Петерфельдской средней школы в Кызылжарском районе. Проект считается удачно реализованным.

Планируют в регионе по программе государственно-частного партнерства построить общежития на 244 места каждое для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва и высшего медицинского колледжа. Инвестор нужен для строительства школы на 1200 мест в микрорайоне «Копай» города Петропавловска. Передают в регионе в доверительное управление имущество школьных столовых, учреждений образования, кафе-столовую специализированной детско-юношеской школы «Олимп».

Искали в области инвестора для реализации проекта государственно-частного партнерства «Строительство и эксплуатация мусоросортировочного комплекса в Петропавловске».

Часть проектов государственно-частного партнерства реализуется в отрасли здравоохранения. Речь идет о модернизации оборудования, создании реабилитационного центра, кислородных станций.

Ранее в регионе сообщали о семи проектах государственно-частного партнерства, запланированных на 2021-й год.