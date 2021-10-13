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    21:14, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Какие проекты государственно-частного партнерства реализуют в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области утвердили перечень местных проектов государственно-частного партнерства до 2024 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий проект постановления за подписью председателя областного маслихата появился на сайте открытых нормативно-правовых актов. Согласно действующему законодательству, маслихаты областей утверждают перечень местных проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации.

    Среди перечня проектов есть реализованные. В частности, передача в доверительное управление Петерфельдской средней школы в Кызылжарском районе. Проект считается удачно реализованным.

    Планируют в регионе по программе государственно-частного партнерства построить общежития на 244 места каждое для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва и высшего медицинского колледжа. Инвестор нужен для строительства школы на 1200 мест в микрорайоне «Копай» города Петропавловска. Передают в регионе в доверительное управление имущество школьных столовых, учреждений образования, кафе-столовую специализированной детско-юношеской школы «Олимп».

    Искали в области инвестора для реализации проекта государственно-частного партнерства «Строительство и эксплуатация мусоросортировочного комплекса в Петропавловске».

    Часть проектов государственно-частного партнерства реализуется в отрасли здравоохранения. Речь идет о модернизации оборудования, создании реабилитационного центра, кислородных станций.

    Ранее в регионе сообщали о семи проектах государственно-частного партнерства, запланированных на 2021-й год.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Инвестпроекты
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