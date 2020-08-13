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Какие проекты будут реализованы в рамках «Рухани жаңғыру», рассказали в МИОР

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
13 Августа 2020, 16:06
Какие проекты будут реализованы в рамках «Рухани жаңғыру», рассказали в МИОР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНОРМ – В рамках программы «Рухани жаңғыру» будут проведены мероприятия, направленные на развитие личностных и профессиональных качеств казахстанцев. Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время перед министерством стоит ряд задач по адаптации программы «Рухани жаңғыру» к новым условиям. Одна из них – это мероприятия, отвечающие современным вызовам и развивающие личностные профессиональные качества казахстанцев, сохраняя при этом национальную самобытность. В настоящее время есть у нас несколько вариантов специальных проектов», - Болат Тлепов во время онлайн-брифинга в СЦК.

Вице-министр привел примеры.

«Есть инициатива «Еңбек елдің мұраты», отражающая традиции и обычаи, которая является актуальной в современном мире с точки зрения гуманистических и воспитательных ценностей и раскрывающая правовую культуру страны, культивирующая трудолюбие, отказ от иждивенчества», - отметил спикер.

По его словам, тематический круг проект достаточно широк.

«В частности, он включает в себя формирование поведения подрастающего поколения, культура здорового образа жизни, приобщение к эстетическому вкусу, т. е., начиная с культуры питания, восприятие глубоких вещей, таких как музыка, литература, театр, умение граждан защищать элементарные права на себя, умение создавать профессии и другие», - перечислил вице-министр.


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