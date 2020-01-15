Какие продукты входят в гарантированный соцпакет для детей до 6 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какую помощь в 2020 году государство оказывает детям из многодетных и малоимущих семей, рассказали в общественной приемной Администрации Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На период назначения адресной социальной помощи 223 168 детей в возрасте от 1 до 6 лет будут ежемесячно получать гарантированный пакет, состоящий из продуктового набора и набора гигиенических принадлежностей. Дети от 6 до 18 лет (376 428 человек) в течение 170 дней получат одноразовое питание по месту обучения, ежегодно будут обеспечены школьной формой, один раз в год получат набор школьных принадлежностей, на период учебного года им возмещается 50% от стоимости проезда. Кроме этого в рамках ОСМС и ГОБМП детям предоставляется бесплатная медицинская помощь, в том числе, стоматологические услуги», - говорится в сообщении общественной приемной Администрации Президента на telegram-канале.

В пакет ежемесячной государственной социальной помощи детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет войдут продуктовые наборы, в том числе, в возрасте от 1 до 3 лет состоящие из:

- ультрапастеризованного молока, 2,5%, не менее 2 литров;

- детского печенья от 5 месяцев, обогащенного железом и витаминами С, В, не менее 180 граммов;

- каши детской гипоаллергенной от 6 месяцев не менее 320 граммов;

- пюре детского гипоаллергенного в ассортименте не менее 1210 граммов;

- хлопьев овсяных, не менее 800 граммов.

Продуктовый набор детям от 3 до 6 лет состоит из:

- ультрапастеризованного молока, 2,5%, не менее 2 литров;

- макарон из твердых сортов пшеницы, не менее 800 граммов;

- хлопьев овсяных, не менее 800 граммов;

- масла подсолнечного, не менее 0,8 литров;

- гематогена классического, не менее 240 граммов;

- молочных подушечек для завтрака с цельными злаками, не менее 250 граммов;

- детского печенья, не менее 400 граммов;

- крупы перловой, не менее 1 кг;

- крупы гречневой, не менее 1,6 кг;

- гороха колотого, не менее 800 граммов;

- крупы манной, не менее 700 граммов;

- меда натурального, не менее 200 граммов.

Также в пакет входит набор средств по уходу за ребенком для детей от 1 до 6 лет в составе:

- крема детского в тюбике, не менее 45 мл;

- крем-мыла гипоаллергенного, не менее 100 граммов;

- пасты зубной детской, не менее 50 мл;

- мыла хозяйственного, не менее 200 граммов;

- шампуня детского, не менее 200 мл;

- щетки зубной, 1 штука;

- порошка стирального, не менее 800 граммов.

Напомним, детям из семей, получающих адресную социальную помощь, будет предоставляться гарантированный соцпакет с февраля этого года.