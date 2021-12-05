Какие продукты подорожали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ноябре за месяц цены на продовольственные товары повысились на 0,9%, на непродовольственные – на 1%, платные услуги – на 0,3%. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Повышение цен отмечено на овощи свежие на 8,3%, на яйцо – на 2,1%, муку – на 1,5%, свинину – на 1,1%, молоко пастеризованное, крупы, макаронные изделия – по 1%, булочные и мучные изделия – на 0,9%, хлеб, сахар-песок, колбасные изделия, конину – по 0,8%, мясо птицы – на 0,7%. Табачные изделия подорожали на 1%, алкогольные напитки – на 0,5%», - сообщили в Бюро нацстатистики.

По предоставленной информации, снижение цен зафиксировано на картофель - на 1,4%, фрукты свежие – на 0,6%.

Также отмечается, что цены на дизельное топливо повысились на 14,6%, газ сжиженный в баллонах – на 13,6%, уголь каменный – на 3,7%, бензин – на 2,4%. Прирост цен на текстильные изделия составил 0,9%, фармацевтическую продукцию – 0,7%.

Оплата за аренду жилья повысилась на 1,4%. Уровень цен на услуги в области культурных мероприятий вырос на 0,7%, здравоохранения – на 0,4%.

«В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на горячую воду повысились на 3,5%, вывоз мусора – на 1,3%, электроэнергию – на 0,5%, а на центральное отопление – снизились на 1,3%», - уточнили в Бюро.

Ранее сообщалось, что в ноябре этого года по сравнению с октябрем цены отечественных производителей промышленной продукции повысились в Казахстане на 5,5%.