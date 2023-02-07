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Какие продукты подорожали в 2023 году

7 Февраля 2023, 10:27
Какие продукты подорожали в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра-министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил об уровне инфляции в регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам января инфляция составила более 1%, в том числе продовольственная – более 1,4%, непродовольственная – 0,9%. Наибольший уровень продовольственной инфляции сложился в городах Астана и Шымкент, в Кызылординской и Северо-Казахстанской областях, в Актюбинской и Улытауской областях», - сказал Серик Жумангарин на заседании Правительства.

По его словам, индекс цен на социально значимые продовольственные товары с начала года составил 1,7%, еженедельная динамика варьируется на уровне 0,3%-0,4%.

«Наибольший темп роста с начала года отмечается в Мангистауской области, Улытауской области и городе Астане. В разрезе товаров максимальный рост с начала года отмечен на лук - 22,5%, рис - 5,2%, капусту - 4,1%, молоко и морковь - 3,1%, картофель - 3%, рожки - 2,6%», - добавил министр.


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