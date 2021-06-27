Какие продукты подорожали в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин прокомментировал удорожание социально-значимых продуктов с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года рост цен на социально значимые продовольственные товары (далее – СЗПТ) составил 7,5% (за аналогичный период 2020 года рост цен составил 5,6%). Основной рост в первом полугодии т.г. отмечается по 5 позициям: плодоовощная продукция (морковь, картофель); масло подсолнечное; сахарный песок; крупа гречневая, яйца куриные. За последние два месяца опережающий рост цен наблюдается на плодоовощную продукцию: картофель – 69,1%, морковь – 73,4%», - написал Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, на указанных товарных рынках ряд обстоятельств очень серьезно повлияли на ценообразование:

- на рынке производства яиц. Это сокращение производства в 2020 году из-за падежа птиц (2,6 млн кур несушек). Удорожание кормов (в том числе фуражного зерна). Несвоевременное выделение денег на удешевление стоимости яиц (в конце календарного года). Сокращение на 50% субсидий на производство яиц. В итоге из 34 крупных птицефабрик приостановили деятельность 5 производителей;

- на рынке производства гречневой крупы. Снижение производства гречихи на 11% (в 2020 г. в сравнении с 2019 г.). Сокращение посевных площадей гречихи с 99 245,4 гектаров до 57 917,6 гектаров (в 2020 г. в сравнении с 2018 г.) или на 41,6% (согласно данным Бюро национальной статистики);

- на рынке производства сахара. Сокращение производства на 30%, высокая доля импорта - 66% (в 2020 г. в сравнении с 2019 г.). Сокращение посевных площадей сахарной свеклы с 17 тыс. гектаров до 15,2 тыс. гектаров (в 2020 г. в сравнении с 2018 г.). Повышение цен у поставщиков российских и белорусских производителей;

- на рынке производства подсолнечного масла. Повышение закупочных цен на сырье. Высокая доля импорта - 30%;

- на рынках плодоовощной продукции. Отсутствие достаточных, современных мощностей для хранения урожая и, соответственно, ежегодное повышение цен в июне в связи с исчерпанием запасов.

Как пояснили в агентстве, согласно балансу рынка картофеля, производство в 2019 г. составило - 3,9 млн тонн, в 2020 г. - 4 млн тонн. Обеспеченность внутреннего рынка - 100%.

«Кроме того, одним из факторов повышения цен на СЗПТ является импортозависимость. Объем потребности отдельных социально значимых продовольственных товаров покрывается за счет импорта. При этом, мировой рост цен на продовольствие за рубежом превысил 30% (индекс продовольственных цен ФАО за период апрель 2020г. - апрель 2021г.). Однако, импортируется не только готовая продукция, но и сырье, корма. Цены на импортное сырье также выросли, к примеру, на подсолнечник, в 2 раза. Как видно из вышесказанного, большинство причин, влияющих на рост цен, носит отраслевой характер, а также связано с ситуацией на внешних рынках», - заключил С. Жумангарин.