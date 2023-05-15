Какие продукты подорожали по итогам апреля в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Асет Иргалиев назвал продукты, на которые выросли цены в апреле текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По каждой из 508 позиций потребительской корзины наблюдается свое индивидуальное изменение цен. Например, по итогам апреля т.г. в годовом исчислении (за 12 месяцев) в среднем по республике цены на сахар-рафинад выросли на 51,7%, огурцы – на 50,9%, молоко консервированное – на 44,5%, рис – на 43,9%, курагу – на 40,8%, сыры плавленые – на 39,1%», - сообщил Асет Иргалиев в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, на фоне опережающего роста цен по этим товарам у потребителей зачастую формируется мнение, что инфляция (средневзвешенный рост цен по всем 508 позициям) должна быть выше официально публикуемых значений.

«Однако следует учитывать, что на некоторые товары цены растут быстрее, на другие – медленнее, а на третьи – напротив, снижаются. Так, по итогам апреля т.г. в годовом исчислении (за 12 месяцев) в среднем по республике конина подорожала на 11,9%, колбаса сырокопченая – на 11,6%, говядина – на 11,1%, перец сладкий – на 9,5%, баранина – на 9,3%, масло подсолнечное – на 8,3%, яблоки – на 7,5%», - отметил глава ведомства.

В то же время, говорится в ответе, наблюдалось снижение цен на капусту на 53,4%, морковь – на 19,2%, чеснок – на 15,9%, картофель – на 13,9%. Также следует учитывать, что рост цен в каждом регионе носит индивидуальный характер.

«На примере лука, средний рост цены за год по всей республике составил 35,3%. В то же время, в Атырауской области за 12 месяцев лук подорожал на 69,3%, в Абай – на 63,5%, в Карагандинской – на 59,2%, в Восточно-Казахстанской – на 56,7% и т.д. У каждого товара в потребительской корзине имеется свой вес, определяемый на основе расходов домашних хозяйств. Например, вес лука составляет 0,3% в потребительской корзине. На основе веса товара определяется его вклад в инфляцию. Таким образом, инфляция является средневзвешенным значением изменения цен на все товары и услуги в составе потребительской корзины», - добавил А. Иргалиев.