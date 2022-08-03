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Какие продукты подорожали больше всего в Нур-Султане
3 Августа 2022 17:15

Какие продукты подорожали больше всего в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На какие продовольственные товары больше всего выросли цены в столице, сообщил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана Ержан Балтаев на заседании городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наибольший рост цен с начала года пришелся на овощную продукцию – это лук, картофель и морковь. По бакалее тоже у нас наблюдается рост, особенно по сахару, рост составил более 50%», - сказал Ержан Балтаев.

Он также подчеркнул, что рост цен на продовольствие отмечается во всем мире.

«По данным ФАО индекс цен на продовольственные товары в июне текущего года по сравнению с прошлым годом вырос более чем на 20%, а в марте - даже на 35%. Одной из основных причин является геополитическая ситуация и разрыв логистических товарных цепочек», - пояснил Ержан Балтаев.

В целом потребление социально значимых товаров населением, по его словам, обеспечивается за счет внутреннего производства страны. Однако исключением являются мясо кур, сахар, кефир и творог.

Ранее Ержан Балтаев сообщил, что в столице будут реализовывать продовольствие социально уязвимым слоям населения по специальной карточке.


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