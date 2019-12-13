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Какие продукты больше всего подорожали в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный банк 9 декабря текущего года сохранил базовую ставку на уровне 9,25% с коридором плюс-минус один процентный пункт. Об этом сообщил глава финрегулятора Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Несмотря на замедление годовой инфляции в ноябре текущего года, сохраняются некоторые проинфляционные риски на рынках продовольственных товаров и в сфере регулируемых услуг. Тем не менее, по оценкам Национального банка, уровень базовой ставки обеспечит достижение целей по инфляции в коридоре 4-6% в 2019-2020 годах», - заверил Ерболат Досаев.
В ноябре текущего года, по его словам, годовая инфляция сложилась ниже ожиданий и составила 5,4%.
«Наибольший вклад продолжается со стороны продовольственных товаров, которые за год подорожали на 9,7%. Особо отмечается рост цен на хлебобулочные изделия и крупы – на 15,5%, мясо и мясопродукты – 13,4%, рыбу и морепродукты – 12,2%», - уточнил Ерболат Досаев
Вместе с тем, глава Нацбанка добавил, что рост цен на непродовольственные товары продолжает замедляться – с 6,4% в декабре прошлого года до 4,8% в ноябре текущего года за счет, преимущественно, снижения цен на бензин на 4,5%. Рост тарифов на платные услуги остается незначительным – 0,6% в годовом выражении.
«Основными рисками инфляции остаются расширение внутреннего спроса на фоне роста доходов населения и сохранение фискального стимулирования. В краткосрочном периоде возможно удорожание отдельных видов продовольствия, в частности мяса и хлеба в результате подорожания зерновых культур, а также молочной продукции на фоне введения новых требований в рамках ЕАЭС. До конца текущего года уровень инфляции оценивается в 5,5-5,7%», - резюмировал Ерболат Досаев.
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