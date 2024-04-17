Какие продукты получают пострадавшие от паводков жители Костанайской области

Гуманитарная помощь начала поступать в Костанайскую область с 27 марта. Всего зафиксировано поступление около 1685,6 тонны помощи из регионов РК, а также Кыргызской Республики. Как распределяют помощь и есть ли лимит при ее получении, узнавала корреспондент агентства Kazinform.

На беду откликнулись не только районы и города области, но и регионы РК. Кроме того, гумпомощь доставили из Кыргызстана. Получить гумпомощь могут все, кто пострадал от паводков, размещен в эвакуационных пунктов.

— Мы четко фиксируем, кто приходит за гуманитарной помощью, через специальные журналы. Там указывается ФИО, ИИН. Это все для того, чтобы не было паники. На местах везде работают бухгалтера и волонтеры, которые контролируют приход и выдачу гумпомощи, — рассказал ответственный за распределение гуманитарной помощи Ерлан Теменов.

Что отправляют казахстанцы? В основном это продукты питания, постельные принадлежности, палатки, юрты, одежда обувь, генераторы, мотопомпы, лопаты, мешкотара, гигиенические средства, бытовая химия, чайники, обогреватели. Если брать в разрезе по продуктам, то это лук, рис, мука, масло, консервы, чай, печенье, конфеты, сахар, соль, гречка, макароны, крупы и овощи.

— Получить помощь можно с предоставлением удостоверения личности. Чтобы не было неразберихи, есть списки пострадавших, с которыми все сверяется. Сама продуктовая корзина формируется для всех одинаково, единственно увеличиваем, если многодетная семья. В среднем, один набор может выйти на 25 килограмм, но сюда сверху добавляем еще мешок муки, сахара, лука и так далее, — пояснил спикер.

Фото: акимат Костанайской области

Что касается одежды, то жалоб, по словам Ерлана Теменова, не зафиксировано. Всего зарегистрировано более 20 организаций, которые оказали помощь в этот непростой период. Среди них гумпомощь прибыла из Караганды, Алматы, Актобе, Жамбылской области, Шымкента, а также различных фондов и этнокультурных объединений. Физические лица и индивидуальные предприниматели Костаная, Лисаковска и Костанайского района доставили более 20 тонн гуманитарной помощи.

— Наш основной центр распределения гуманитарной помощи находится в Костанае. Но существуют пункты и в других регионах. Там на месте работают представители социальной защиты (для получения информации по выплатам), психологи. Огромное спасибо хотел бы сказать волонтерам, среди которых есть и студенты, и просто неравнодушные граждане. Все наши помощники обеспечены горячим питанием, — сказал Ерлан Теменов.

На сегодня более 1000 семей получили в Костанае и Костанайском районе гуманитарную помощь.