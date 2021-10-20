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    11:00, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Какие продовольственные товары и услуги заметно подорожали в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На какие продовольственные товары и услуги больше всего выросли цены, рассказал глава Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Устойчивым фактором ускорения инфляции остается рост цен на мясо, растительное масло и сахар, что сопоставимо по уровню роста с мировыми трендами. Согласно данным ФАО, за год мировые цены на мясо выросли в среднем на 26,3%, на растительное масло – на 61,2%, на сахар – на 53,5%», - сказал Ерболат Досаев на пленарном заседании Мажилиса.

    Было отмечено, что непродовольственная инфляция в Казахстане ускорилась до 7,5%, в первую очередь, в результате роста цен на ГСМ (на 13,5% г/г) и товары длительного пользования (одежда - 6,3%, обувь - 6,7%, мебель - 7,5%, бытовые приборы - 8,3%, автомобили - 10,6%) на фоне восстановления потребительской активности.

    «Инфляция платных услуг ускорилась до 6,8% в основном за счет роста цен на электроэнергию, аренду жилья и транспортные услуги», - пояснил Ерболат Досаев.

    Ранее глава Национального банка РК назвал основные причины роста инфляции в Казахстане.


    Теги:
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